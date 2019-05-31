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      Замість Йованович до України прислали нову представницю США

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      Замість Йованович до України прислали нову представницю США
      Замість Йованович до України прислали нову представницю США / Фото з Twitter U.S. Embassy Kyiv

      Крістіна Квін прибула до посольства США в Україні на посаду тимчасово повіреного у справах США у травні 2019 року. Марі Йованович завершила роботу на цій посаді 20 травня.

      Крістіна Квін буде виконувати обов'язки глави дипмісії в Україні до призначення нового глави.

      Читайте також: Йованович записала прощальне звернення: Корупцію не подолано, але прогрес є

      Що відомо про Крістіну Квін? Крістіна Квін народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології та ступінь магістра зі стратегічних досліджень.

      З 2013 по 2019 роки Квін працювала на посаді виконувача обов’язки заступника голови місії/міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі. Окрім того, вона працювала у посольствах США в Таїланді, Великій Британії, Росії та Філіпінах.

      Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на цій посаді 20 травня. Вона очолила посольство з серпня 2016 року.

      Що відомо про скандал навколо Марі Йованович?Нещодавно в Україні спалахнув скандал навколо персони Марі Йованович. Річ у тім, що генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі посол США в Україні надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!". Також очільник ГПУ наголошував, що ГПУ не доотримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні.

      На такі гучні слова одразу ж відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

      Згодом Луценко зізнався, що Йованович не передавала йому жодних "списків недоторканних".

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США
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