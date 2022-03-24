ВМС показали большое видео пожара на российских кораблях в Бердянске под драйвовую музыку

Список вещей, на которые украинцы могут смотреть вечно, пополнился. 24 марта ВСУ мощно ударили по вражеским кораблям в Бердянске. Видео пожара, да еще под драйвовую музыку, достойно внимания!

Видео горящих российских кораблей опубликовали Военно-морские силы ВСУ. И да, на это можно смотреть вечно.

К теме Спасибо большое: российские пропагандисты помогли уничтожить корабль "Орск" в Бердянске

1 вражеский корабль удалось уничтожить, еще 2 – повредить

На кадрах видно, как в результате блестящей военной операции украинских военных загорелся вражеский десантный корабль "Орск". Известно, что раньше он участвовал в оккупации Крыма и даже в спецоперации России в Сирии.

Корабль такого типа может вмещать до 20 танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей и 300 – 400 десантников. Сколько бы техники или живой силы оккупанта не было, теперь все это останется на дне Азовского моря.

Кроме "Орска", удалось подбить еще два корабля Черноморского флота России. На видео видно, как они пытаются скрыться. На одном из них начались пожары, поэтому, надеемся, его тоже постигла судьба "Орска".

Как это происходило, можно увидеть на 7-минутном ролике от ВМС.

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