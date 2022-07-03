Сильные и несокрушимые: Зеленский поздравил и наградил бойцов ВМС, защищающих Украину

3 июля Украина отмечает День Военно-Морских сил. Наши воины уверенно держат оборону на побережье и активно сокращают силы врага в Черном море.

Бойцы ВМС Украины с первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов проявили себя как настоящие герои. Флот врага терпит болезненные поражения, а о высадке своего десанта на украинский берег россияне уже даже не мечтают.

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Вручение государственных наград

Президент Украины Владимир Зеленский в День ВМС наградил героев орденом "Золотая Звезда" и другими государственными наградами.

В День Военно-Морских сил Президент вручил защитникам Украины ордена "Золотая Звезда" и другие государственные награды. Наивысшее государственное отличие получили те воины, кому раньше было присвоено звание Героя Украины.

Зеленский подчеркнул, что враг уже ощутил на себе мощь наших ВМС, и теперь наращивание их мощностей будет приоритетом. Также благодаря воинам Военно-Морских сил операции россияне на Юге Украины потерпели фиаско.

Орден "Золотая Звезда" получил генерал-лейтенант Юрий Содоль, под руководством которого оперативно-тактическая группировка "Восток" активно ломает все планы российских оккупантов. Генерал-лейтенант работает на линии столкновения и помогает командирам подразделений на позициях.

Командующий Военно-Морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Орден Даниила Галицкого получил старший лейтенант Юрий Гамага. Отмечены орденами и капитан-лейтенант Руслан Иванов и капитан 3-го ранга Александр Купа, активно обнаруживающие и уничтожающие российские мины возле украинского побережья.

Награждение героев: фото

Смотрите видео чествования ВМС и вручение государственных наград