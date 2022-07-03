Бійці ВМС України з першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів проявили себе, як справжні герої. Флот ворога зазнає болючих поразок, а про висадку свого десанту на український берег росіяни вже навіть не мріють.

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Вручення державних нагород

Президент України Володимир Зеленський у День ВМС нагородив героїв орденом "Золота Зірка" та іншими державними нагородами.

У День Військово-Морських сил Президент вручив захисникам України ордени "Золота Зірка" та інші державні нагороди. Найвищу державну відзнаку отримали ті воїни, кому раніше було присвоєно звання Героя України.

Зеленський наголосив, що ворог вже відчув на собі потужність наших ВМС, і тепер нарощування їх потужностей буде пріоритетом. Також завдяки воїнам Військово-Морських сил операції росіян на Півдні України зазнали фіаско.

Орден "Золота Зірка" отримав генерал-лейтенант Юрію Содоль, під керівництвом якого оперативно-тактичне угруповання "Схід" активно ламає усі плани російських окупантів. Генерал-лейтенант працює на лінії зіткнення та допомагає командирам підрозділів на позиціях.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Орден Данила Галицького отримав старший лейтенант Юрій Гамага. Відзначені орденами й капітан-лейтенант Руслан Іванов та капітан 3-го рангу Олександр Купа, які активно виявляють та знищують російські міни біля українського узбережжя.

Дивіться відео привітання ВМС та вручення державних нагород