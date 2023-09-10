Россияне держат свои корабли в бухтах, поскольку там для судов более или менее безопасно. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

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Оккупанты чувствуют себя более защищенно в бухтах

По его словам, по состоянию на утро 10 сентября российские подводные корабли находились в пунктах базирования, "где они могут чувствовать себя более или менее защищенными".

Это даже показательно, что мы смогли загнать вражеские единицы в бухты, где они сейчас находятся чаще, чем в море,

– сказал Плетенчук.

В то же время, капитан 3 ранга отметил, что вражеские корабли все же продолжают выполнять учебно-боевые задачи, задачи по охране акватории, обороны пунктов постоянной дислокации.

Дмитрий Плетенчук пояснил, что у Черноморского флота России есть несколько типов подлодок. В частности, есть несущие ракеты, а есть те, что нет.

По его словам, такие вражеские суда периодически заступают на дежурство и выходят в море и среди них есть носители ракет. Спикер подчеркнул, что у подводных ракетоносителей обычно общий залп может составлять до 4 ракет.

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