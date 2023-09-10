Росіяни тримають свої кораблі в бухтах, оскільки там для суден більш-менш безпечно. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.
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Окупанти почуваються більш захищено у бухтах
За його словами, станом на ранок 10 вересня російські підводні кораблі перебували у пунктах базування, "де вони можуть почуватися більш-менш захищено".
Це навіть показово, що ми змогли загнати ворожі одиниці в бухти, де вони зараз перебувають частіше, ніж у морі,
– сказав Плетенчук.
Водночас капітан 3 рангу зазначив, що ворожі кораблі все ж продовжують виконувати навчально-бойові завдання, завдання з охорони акваторії, оборони пунктів постійної дислокації.
Дмитро Плетенчук пояснив, що в Чорноморського флоту Росії є кілька типів підводних човнів. Зокрема, є ті, що несуть ракети, а є ті, що ні.
За його словами, такі ворожі судна періодично заступають на чергування і виходять у море й серед них є носії ракет. Спікер підкреслив, що в підводних ракетоносіїв зазвичай загальний залп може складати до 4 ракет.
Атаки на російські судна в Чорному морі: подробиці
- Вночі 4 серпня СБУ спільно з ВМС провели операцію, внаслідок якої надводний дрон уразив російський великий десантний корабель "Оленегорський горняк".
- Дрон завдав удару по кораблю біля морського порту в Новоросійську. Унаслідок удару корабель зазнав серйозних пошкоджень й росіянам навряд чи вдасться його відновити.
- Також на початку серпня у Керченській протоці морський дрон атакував російський танкер Sig.
- 3 вересня у ВМС повідомили, що в північно-західній частині Чорного моря знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець".