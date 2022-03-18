В результате ракетных ударов по Львову пострадал один человек, – глава ОВА
Утром 18 марта россияне нанесли удар по авиаремонтному заводу во Львове. В результате обстрела пострадал один человек.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий прокомментировал на брифинге утренний обстрел города российскими захватчиками, сообщает 24 канал.
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В результате атаки россиян во Львов пострадал человек
Жертв нет. Есть один раненый,
– сообщил Козицкий.
На уточняющий вопрос о том, получил ли ранение гражданский человек, глава ОВА отметил, что действующих военных объектов на территории Львова нет.
Обстрел Львова 18 марта: что известно
Утром 18 марта из акватории Черного моря россияне выпустили во Львов 6 крылатых ракет. Благодаря противовоздушной обороне 2 из них удалось сбить. Остальные ударили по авиаремонтному заводу.
Брифинг Львовской ОВА по обстрелам во Львове: смотрите видео