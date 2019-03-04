В результате двух торнадо в США погибли 14 человек
Местные жители заметили 3 марта, как минимум два торнадо, которые пронеслись по жилой зоне округа Ли, Штат Алабама. Они разрушали дома, ломали линии электропередач и вырывали деревья.
Медицинский центр штата принял более 40 пострадавших. Шериф округа Джей Джонсон отметил, что количество погибших еще может возрасти, поскольку некоторые люди пока считаются пропавшими без вести.
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Больше всего в результате торнадо пострадал населенный пункт Борегар, где разрушены или повреждены десятки домов. Из-за торнадо в Алабаме и соседнем штате Джорджии остались без света более 35 тысяч человек.
Отмечается, что путь шторма составил километры в длину, а местами был около 0,4 километра в ширину.