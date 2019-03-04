Внаслідок двох торнадо у США загинули 14 осіб
Місцеві жителі помітили 3 березня, як мінімум два торнадо, які пронеслися житловою зоною округу Ли, Штат Алабама. Вони руйнували будинки, ламали лінії електропередачі і виривали дерева.
Медичний центр штату прийняв понад 40 постраждалих. Шериф округу Джей Джонсон зазначив, що кількість загиблих ще може зрости, оскільки деякі люди поки вважаються зниклими без вести.
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Найбільше внаслідок торнадо постраждав населений пункт Борегар, де зруйновані або пошкоджені десятки будинків. Через торнадо в Алабамі і сусідньому штаті Джорджії залишилися без світла більше 35 тисяч людей.
Зазначається, що шлях шторму склав кілометри в довжину, а місцями був близько 0,4 кілометра в ширину.