Внаслідок двох торнадо у США загинули 14 осіб

Місцеві жителі помітили 3 березня, як мінімум два торнадо, які пронеслися житловою зоною округу Ли, Штат Алабама. Вони руйнували будинки, ламали лінії електропередачі і виривали дерева.

Медичний центр штату прийняв понад 40 постраждалих. Шериф округу Джей Джонсон зазначив, що кількість загиблих ще може зрости, оскільки деякі люди поки вважаються зниклими без вести.

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Найбільше внаслідок торнадо постраждав населений пункт Борегар, де зруйновані або пошкоджені десятки будинків. Через торнадо в Алабамі і сусідньому штаті Джорджії залишилися без світла більше 35 тисяч людей.

Зазначається, що шлях шторму склав кілометри в довжину, а місцями був близько 0,4 кілометра в ширину.

More storm damage... about to totally dark, I still hear helicopters and emergency sirens. #tornado in Bearegard pic.twitter.com/nWm1bRNeHW — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 березня 2019 р.

This is what Lee Road 100 looks like just outside of Beauregard. Incredible destruction from this #tornado @spann pic.twitter.com/EE91ONjTbm — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 березня 2019 р.

Damage at Beauregard in Lee County… video from Courtney Harris. The death toll is up to ten. pic.twitter.com/vBDp2Bg3rQ — James Spann (@spann) 4 березня 2019 р.