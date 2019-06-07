Внедрят ли штрафы для пешеходов: ДТП из-за мобильных телефонов

Депутатам следует ввести штрафы для пешеходов, которые пользуются телефонами, переходя дорогу. Уверены в этом полицейские и водители. Потому что они по невнимательности попадают под колеса. Хотя сами водители тоже этим грешат.

По данным социологического исследования кампании "За безопасные дороги" в нашей стране гаджетом во время движения пользуется каждый пятый водитель, несмотря на наличие штрафов.

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Ежегодно в авариях погибает более трех тысяч украинцев. Телефонные звонки и СМС-сообщения, которые отвлекают водителя, одна из причин. Управляя авто, украинцы даже умудряются устраивать прямые трансляции в социальных сетях.

При разговоре по телефону в четыре раза увеличиваются шансы попасть в аварию, а когда печатают сообщения или читают СМС в 23 раза увеличивают шансы попасть в ДТП,

– пояснил аналитик кампании "За безопасные дороги" Андрей Климчук.

Каждый пятый украинец отвлекается на телефонные разговоры за рулем. Больше всего в Киеве, Николаеве и Черкассах – там это делает каждый третий водитель. Такие данные исследований, проведенных в рамках кампании "За безопасные дороги".



Уровень пользования мобильными телефонами

Основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Влад Антонов тоже признается, что пользуется телефоном за рулем. "У меня тоже такие случаи были, когда я немножко затупил в телефоне, прошло уже три секунды, тебе уже "бибикают" позади", – рассказал Антонов.

В Украине достаточно низкая лояльность и высокое недоверие к патрульной полиции. Такие вещи, как пользование мобильным, не использование ремней безопасности – доказать трудно. Человек не будет соглашаться, он не будет подписывать документы, протоколы, платить штрафы,

– заявил основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Влад Антонов.

В полиции заверили, что украинцы платят штрафы. Правила дорожного движения запрещают водителям использовать средства связи, но разрешена гарнитура. Объясняют, что главное иметь свободные руки.

Однако штрафы мизерные – 425 гривен. Правда, сколько нарушителей ними наказали точной статистики нет.



Мифы о пользовании телефоном за рулем

Ни одно дело не важнее, чем жизнь! Если транспортное средство движется 50 километров в час и водитель отвлекается на две секунды на гаджет, то 28 метров он проезжает вслепую, – пояснил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Штрафы для пешеходов

Пешеходов в Украине вообще не трогают, однако полицейские и водители считают, что это не правильно. Они любят переходить улицу с телефоном в руках. И поэтому часто попадают под колеса автомобилей, поэтому штрафы надо ввести и для них.

Достаточно нескольких минут, чтобы убедиться, что большинство киевлян переходят дорогу в наушниках, или разговаривают по телефону.



Пешеходы в Киеве

В Литве с начала этого года за использование гаджетов начали штрафовать и пешеходов. Ведь там ежегодно под колесами автомобилей гибло до сотни человек. Похожие законы действуют в США и Германии. Совсем отучить пешеходов от телефонов не удалось, но количество аварий по этой причине существенно уменьшилось. Украинские правоохранители ждут когда и наши законодатели внесут такой пункт в закон.