Чи впровадять штрафи для пішоходів: ДТП через мобільні телефони

Депутатам варто запровадити штрафи для пішоходів, котрі користуються телефонами переходячи дорогу. Впевнені в цьому поліцейські та водії. Бо вони через неуважність потрапляють під колеса. Хоча самі водії теж цим грішать.

За даними соціологічного дослідження кампанії "За безпечні дороги" в нашій країні гаджетом під час руху користується кожен п’ятий водій, незважаючи на наявність штрафів.

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Щороку в аваріях гине понад три тисячі українців. Телефонні дзвінки та СМС-повідомлення, які відволікають водія, одна із причин. Керуючи авто, українці навіть примудряються влаштовувати прямі трансляції в соціальних мережах.

При розмові телефоном в чотири рази збільшуються шанси потрапити в аварію, а коли друкують повідомлення чи читають СМС в 23 рази збільшують шанси потрапити в ДТП,

– пояснив аналітик кампанії "За безпечні дороги" Андрій Климчук.

Кожен п’ятий українець відволікається на телефонні розмови за кермом. Найбільше у Києві, Миколаєві та Черкасах – там це робить кожен третій водій. Такі дані досліджень, проведених в рамках кампанії “За безпечні дороги”.

Рівень користування мобільними телефонами

Засновник інтернет-порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов теж зізнається, що користується телефоном за кермом. "У мене теж такі випадки були, коли я трошки затупив в телефоні, пройшло вже три секунди, тобі вже "бібікають" позаду", – розповів Антонов.

В Україні досить низька лояльність та висока недовіра до патрульної поліції. Такі речі, як користування мобільним, не використання ременів безпеки – довести важко. Людина не буде погоджуватись, вона не підписуватиме документи, протоколи, сплачувати штрафи,

– заявив засновник інтернет-порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов.

У поліції запевнили, що українці сплачують штрафи. Правила дорожнього руху забороняють водіям використовувати засоби зв’язку, але дозволена гарнітура. Пояснюють, що головне мати вільні руки.

Проте штрафи мізерні – 425 гривень. Щоправда, скількох порушників ними покарали точної статистики не має.



Міфи щодо користування телефоном за кермом

Жодна справа не є важливішою, ніж життя! Якщо транспортний засіб рухається 50 кілометрів на годину і водій відволікається на дві секунди на гаджет, то 28 метрів він проїжджає всліпу, – пояснив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Штрафи для пішоходів

Пішоходів в Україні взагалі не чіпають, проте поліцейські та водії вважають, що це не правильно. Вони люблять переходити вулицю з телефоном в руках. І через це часто потрапляють під колеса автомобілів, тому штрафи треба запровадити і для них.

Достатньо кількох хвилин, аби переконатись, що більшість киян переходять дорогу в навушниках, або розмовляють телефоном.



Пішоходи у Києві

У Литві від початку цього року за використання гаджетів почали штрафувати і пішоходів. Адже там щороку під колесами автівок гинуло до сотні людей. Схожі закони діють у США та Німеччині. Зовсім відучити пішоходів від телефонів не вдалося, але кількість аварій з цієї причини суттєво зменшилося. Українські правоохоронці чекають коли і наші законодавці внесуть такий пункт у закон.