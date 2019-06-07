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      Чи впровадять штрафи для пішоходів: ДТП через мобільні телефони

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      Депутатам варто запровадити штрафи для пішоходів, котрі користуються телефонами переходячи дорогу. Впевнені в цьому поліцейські та водії. Бо вони через неуважність потрапляють під колеса. Хоча самі водії теж цим грішать.

      За даними соціологічного дослідження кампанії "За безпечні дороги" в нашій країні гаджетом під час руху користується кожен п’ятий водій, незважаючи на наявність штрафів.

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      Щороку в аваріях гине понад три тисячі українців. Телефонні дзвінки та СМС-повідомлення, які відволікають водія, одна із причин. Керуючи авто, українці навіть примудряються влаштовувати прямі трансляції в соціальних мережах.

      При розмові телефоном в чотири рази збільшуються шанси потрапити в аварію, а коли друкують повідомлення чи читають СМС в 23 рази збільшують шанси потрапити в ДТП,
      – пояснив аналітик кампанії "За безпечні дороги" Андрій Климчук.

      Кожен п’ятий українець відволікається на телефонні розмови за кермом. Найбільше у Києві, Миколаєві та Черкасах – там це робить кожен третій водій. Такі дані досліджень, проведених в рамках кампанії “За безпечні дороги”.

      Рівень користування мобільними телефонами

      Рівень користування мобільними телефонами

      Засновник інтернет-порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов теж зізнається, що користується телефоном за кермом. "У мене теж такі випадки були, коли я трошки затупив в телефоні, пройшло вже три секунди, тобі вже "бібікають" позаду", – розповів Антонов.

      В Україні досить низька лояльність та висока недовіра до патрульної поліції. Такі речі, як користування мобільним, не використання ременів безпеки – довести важко. Людина не буде погоджуватись, вона не підписуватиме документи, протоколи, сплачувати штрафи,
      – заявив засновник інтернет-порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов.

      У поліції запевнили, що українці сплачують штрафи. Правила дорожнього руху забороняють водіям використовувати засоби зв’язку, але дозволена гарнітура. Пояснюють, що головне мати вільні руки.

      Проте штрафи мізерні – 425 гривень. Щоправда, скількох порушників ними покарали точної статистики не має.

      Міфи щодо користування телефоном за кермом
      Міфи щодо користування телефоном за кермом

      Жодна справа не є важливішою, ніж життя! Якщо транспортний засіб рухається 50 кілометрів на годину і водій відволікається на дві секунди на гаджет, то 28 метрів він проїжджає всліпу, – пояснив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

      Штрафи для пішоходів

      Пішоходів в Україні взагалі не чіпають, проте поліцейські та водії вважають, що це не правильно. Вони люблять переходити вулицю з телефоном в руках. І через це часто потрапляють під колеса автомобілів, тому штрафи треба запровадити і для них.

      Достатньо кількох хвилин, аби переконатись, що більшість киян переходять дорогу в навушниках, або розмовляють телефоном.

      Пішоходи переходять дорогу
      Пішоходи у Києві

      У Литві від початку цього року за використання гаджетів почали штрафувати і пішоходів. Адже там щороку під колесами автівок гинуло до сотні людей. Схожі закони діють у США та Німеччині. Зовсім відучити пішоходів від телефонів не вдалося, але кількість аварій з цієї причини суттєво зменшилося. Українські правоохоронці чекають коли і наші законодавці внесуть такий пункт у закон.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Авто 24 Поліція Штрафи
      Джерело: 24 канал
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