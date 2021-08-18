На внеочередном заседании Рады могут рассмотреть кадровые изменения в правительстве, – нардеп

Верховная Рада 23 августа проведет внеочередное заседание насчет Крымской платформы. На нем могут также рассмотреть кадровые изменения в Кабинете Министров.

О том, что 23 августа на повестке дня парламентского заседания могут быть и кадровые изменения, в сети сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Возможно Рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве

Говорят, что на внеочередном, кроме Крымской платформы и герба, может быть и кадровый вопрос,

– сообщил нардеп.

Он уточнил, что речь идет об увольнении одного из руководителей министерства. "Надо будет уволить одного министра, который, так сказать, продолжит карьеру в местном самоуправлении... пусть и столичном", – уточнил Железняк.

О ком именно идет речь, парламентарий не уточнил.

Заседание Верховной Рады 23 августа: что известно

Ранее Железняк сообщил, что 23 августа Рада соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам Крымской платформы.

Впоследствии Ярослав Юрчишин обнародовал информацию о том, что Зеленский инициирует внеочередное заседание парламента для того, чтобы рассмотреть законопроект о Большом гербе. Оно должно пройти до 23 августа.

Текст публикации Ярослава Железняка:

Говорят, что на внеочередном кроме Крымской платформы и герба может быть и кадровый вопрос)

Надо будет уволить одного министра, который, так сказать, продолжит карьеру в местном самоуправлении…пускай и столичном) Тоже вид развития общин и территорий.

Посмотрим, правда ли.