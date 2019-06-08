Внеочередные выборы в парламент: почему их назначили и какие будут последствия

Выборы в Украине, как ремонт – закончить невозможно. Потому что одни выборы заканчиваются лишь для того, чтобы начались следующие. Так, Владимир Зеленский, в своей первой речи на посту президента заявил, что он распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Почему назначили досрочные выборы

После инаугурации Зеленский решил встретиться с лидерами фракций, чтобы договориться по каким правилам идти на следующие выборы.

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Но лучше всего дух и настроение этой встречи передал Олег Ляшко, который решил вести оттуда прямую трансляцию.

Смотрите видео Ляшко:

Потом было внеочередное заседание парламента, на котором хотели изменить избирательную систему. То, что сначала называли избирательной реформой вылилось в попытку отменить выборы на мажоритарных округах и оставить только партийные списки. Такое предложение Зеленского и его команды депутаты не поддержали.

А 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске и дату выборов – 21 июля. Центральная избирательная комиссия, согласно закону, в этой ситуации влиять на развитие событий не может, поэтому ей осталось только констатировать начало кампании.

В чем особенности и отличия этой избирательной кампании

Во-первых, она короче и на внеочередных выборах длится максимум 60 дней, в то время как на обычных выборах – 90.



Эта избирательная кампания – короче

Несмотря на это, на очередных выборах партии обычно имеют 11 дней, чтобы выдвинуть кандидатов. На внеочередных в 2019 году им выделили аж 19. Выдвигать кандидатов можно до 10 июня, а до 20-го нужно зарегистрироваться в ЦИК.

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Также до 28 мая партии могли подать свои кандидатуры в окружные комиссии. Здесь есть интересное ограничение: своих представителей в ОИК могут иметь только те партии, которые сейчас имеют фракции в парламенте, или же те, что выдвигали кандидатов на предыдущих выборах. Соответственно "Голос" Святослава Вакарчука, "Слуга народа" Владимира Зеленского смогут иметь представителей лишь в УИК.



Кто сможет войти в состав ОИК и УИК

Еще одна особенность – на внеочередных выборах кандидаты не подают деклараций о доходах. Поэтому обо всех их достояниях украинцы узнают несколько позже. Если же вам нужно голосовать не по месту регистрации, до 15 июня нужно обратиться в удобный отдел Реестра избирателей.

Были ли основания для роспуска парламента

Самое интересное в этой парламентской кампании – не ее технические особенности, а то, вообще были ли основания для роспуска Верховной Рады. Руководствуясь Конституцией – все неоднозначно. Официальной причиной является отсутствие коалиции. И дело в том, что президент не имеет полномочий устанавливать, существует она или нет.

Действительно, БПП и "Народный фронт" где-то с 2016 года не имели убедительных доказательств существования большинства. Однако так же не было доказательств считать, что ее нет. Поэтому официально коалиция прекратила существовать, когда из нее вышел "Народный фронт" – 17 мая 2019 года.



Максим Бурбак объявил о выходе "Народного фронта" из коалиции

Расчет был прост: официальное прекращение существования коалиции дает нардепам 30 дней на то, чтобы начать создавать новую, или же делать вид, что ее создают.

Этот месяц должен был спасти восьмой созыв. Ведь, согласно закону, внеочередные выборы нельзя объявлять меньше, чем за полгода до официальной даты очередных выборов. Они должны были состояться 28 октября 2019 года.

Если роспуск Рады признают неконституционным

Судьба внеочередных выборов решается в Конституционном суде Украины. Какими будут последствия отмены указа, зависит прежде всего от того, когда судьи вынесут решение.

Председатель правления Центра политико-правовых реформ Владимир Колиушко подчеркнул, что правовое значение имеют только выборы, но никак не подготовка.

Если решение КСУ о неконституционности будет вынесено до дня проведения выборов, они не имеют права состояться. Если же его вынесут после, выборы, если пройдут без нарушений закона, будут легитимными,

– пояснил он.

Авторы представления – нардепы из "Народного фронта". Они просили решить этот вопрос в течение месяца. И судьи, похоже, не намерены затягивать. Судьбу указа Зеленского и будущее парламентских выборов КСУ рассмотрит уже 11 июня.

Сколько раз распускали парламент в Украине

Нынешний роспуск ВРУ – уже четвертый в украинской истории. Первые досрочные выборы в Украине состоялись еще в 1994 году и стали следствием большого политического кризиса. В 2007 году Виктор Ющенко дольше всех распускал парламент.

Для этого ему понадобилось аж четыре указа, первый из которых был издан 2 апреля, а последний – 1 августа. Причина роспуска: парламентская коалиция, нарушая Конституцию собирала под себя конституционное большинство по-одному, а не группами или фракциями.

Указ Ющенко парламент тогда проигнорировал и для подстраховки распустил ЦИК, назначив новый состав комиссии. Тогда большинство ее членов представляли коалицию "Партии регионов", а также социалистической и коммунистической партии. Это – тот самый состав, который изменили только осенью 2018 года, через 12 лет после назначения при каденции в 7 лет.

Переломить ситуацию удалось лишь тогда, когда депутаты из БЮТ и "Нашей Украины" сложили мандаты и обнулили списки. Таким образом парламент, который имел меньше, чем 300 депутатов, стал недееспособным. Выборы назначили на 30 сентября.

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В 2014 году президент Петр Порошенко не имел столько мороки с роспуском Рады. После Революции достоинства депутаты создали ситуативное большинство, в которое входили три фракции: "Удар", БЮТ и Свобода и две депутатские группы. Выход любой из них означал развал коалиции.

Этим и воспользовались. В июле того года две из трех фракций вышли из состава коалиции. Через месяц Порошенко распустил парламент, объявив досрочные выборы, которые состоялись уже в октябре.

Чем занимаются украинские нардепы перед внеочередными выборами – смотрите в программе.