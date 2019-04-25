Что такое популизм и почему мы на него ведемся

Популизм – массовое явление, представители которого есть во всех странах. Это вызов для избирательной демократии и либеральных ценностей. Однако популизм является лишь симптомом реальных проблем общества.

За последние 20 лет популистские партии утроили свою поддержку в Европе.

В 1998 году за популистские лозунги были готовы голосовать лишь 7% европейцев, сейчас таких уже 25% – это каждый четвертый. Из маргинальной силы активисты превратились в часть политического истеблишмента. Они присутствуют в правительстве 11 странах Европейского союза.

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Все это заставляет исследователей говорить о том, что популизм стал главной угрозой для либеральной демократии.



За последние 20 лет популистские партии утроили свою поддержку в Европе

Сначала подъем популистов связывали с мировым экономическим кризисом 2008 года. Популистские правительства пришли к власти в первую очередь в странах, которые больше всего пострадали от кризиса – Италия, где к власти пришли правые консерваторы и Греция – левые радикалы во главе с Алексисом Ципрасом.

Однако популисты побеждают и в других странах, например, Польше, которую кризис затронул меньше всего. Первый признак популизма – у него идеологии. Популистами могут быть левые, правые и даже центристы.

История

Летом 1997 года улицы Сан-Франциско заполнила молодежь с длинными волосами с вплетенными цветами. Они называли себя хиппи, "прекрасные люди", "дети цветов". Молодежь выступала против войны, противопоставлял себя традиционному обществу и государственным институтам, к которым они имели тотальное недоверие.



Хиппи выступали против установленных правил

Это выглядело как взрыв новой субкультуры, но они были чем-то значительно большим – так себя проявляла новая эпоха. Это было восстание против правил родителей, которые привели мир к двум ужасным мировым войнам.

В мае 1968 года эстафету перехватили хиппи во Франции, где студенты университета Сорбонна восстали против героя войны президента Шарля де Голля, который в конечном итоге был вынужден подать в отставку.



Протесты студентов привели к отставке президента

Это было время, когда закладывались основы для либерального мира, который есть сейчас, и вместе с тем – развития популизма.

Известный исследователь популизма нидерландский политолог Кас Муде заявил, что современный популизм построен на двух утверждениях:

Общество жестко разделено на две враждующие группы – честный народ и коррумпированные элиты. Политики должны выражать волю народа, фактически, быть его слугами. И в то же время они должны быть закрытой кастой, которая работает исключительно в своих интересах.

Хотя демократия переводится как власть народа, но не существует никакого унифицированного простого народа как субъекта, который имеет свою волю. Это фикция, воображаемое сообщество. На самом деле, народ – это общество, которое состоит из разных людей, и они могут иметь противоположные взгляды. Общего мнения по всем важным вопросам просто не может быть.

Идея либеральной демократии заключается именно в том, что эти различные группы людей делегируют своих представителей во власть, чтобы те защищали их интересы и учитывали интересы других людей. Это политика компромисса.

Зато разделение на хороший народ и плохую власть всегда является признаком популистской риторики, которая имеет разрушительные последствия. Такая риторика снижает доверие и всегда работает на раскол общества. В черно-белом свете популизма есть только друзья и враги.

Почему популизм так популярен?

Как уже отметили, популизм начался в 60-х годах прошлого века, когда произошла так называемая эмансипация избирателей. Это слово переводится как самостоятельность, освобождение от родительской опеки.

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Сейчас избиратели думают, что они неплохо разбираются в политике. Мы знаем, что они должны делать и нам обычно кажется, что они делают мало или совсем ничего не делают. Это парадокс.

Чем образованнее и эмансипированней становится избиратель, тем больше он склонен подпадать под чары популизма. Можно предположить, что с дальнейшим ростом образованности в конце концов рядовой избиратель сможет отличить популизм от реальной политики.

Однако пока ситуация напоминает эффект Даннинг-Крюгера, который заключается в том, что недостаточно компетентные люди считают себя очень компетентными. При этом они не могут осознать свою некомпетентность и считают компетентных людей – болванами.

Однако это лишь недоказанная гипотеза, а в реальной жизни мы не можем отличить честного политика от популиста. На первый план выходит харизма лидера. Так случается из-за того, что мы считаем власть некомпетентной, зацикленной на собственных интересах и глухой к нашим потребностям и голосуем за "своих ребят". Они не из системы и точно знают, чего хочет народ и смогут эти желания выполнить. В итоге мы рискуем получить некомпетентных людей в правительстве и парламенте.

Портрет популиста

Популисты всегда объединяются вокруг харизматичного лидера. Он обязательно противопоставляет себя коррумпированной элите и называет себя представителем интересов угнетенного народа. Он предпочитает "прямое общение" с народом, избегая профессиональных журналистов.

Популисты говорят от имени обиженного народа, но при этом они не хотят, чтобы их избиратели были лучше. Это отличает современных популистов от социалистов начала ХХ века, которые хотели, чтобы пролетариат становился лучше и образованнее.



В Украине состоялись президентские выборы

Сегодняшние популисты говорят, что народ и так идеальный, а только власть плохая. Они обращаются преимущественно к ощущениям, а не фактам. Популисты апеллируют к нормам прямой демократии – электронной или референдумов.

Кто является избирателями популистов?

Популисты описывают своего избирателя как активного, уверенного и хорошо образованного. Зато, как утверждает профессор Йельского университета Роберт Алан Даль, ядро электората популистов – это так называемое молчаливое большинство, законопослушные рабочие, которым приходится много и тяжело работать. Они в основном малоактивны в политической и общественной жизни. Еще избиратели популистов озлоблены против политики правительства, которую не понимают.



Избирателем популиста является молчаливое большинство

Популизм – вызов для избирательной демократии и либеральных ценностей. Однако сам по себе он – лишь симптом реальных проблем общества. Популисты только там получают свою электоральную пищу, где возникает то самое молчаливое большинство, которое перестает чувствовать, что так называемая элита представляет его интересы в парламенте и правительстве.