"Внешнеполитическая шизофрения": Лавров грубо ответил Кулебе относительно нормандской встречи

Украина готова к встрече глав МИД в нормандском формате. Однако, по словам Дмитрия Кулебы, единственное, чего ждут, – это ответ от Сергея Лаврова. Глава МИД России ответил, что встреча возможна лишь тогда, когда на ней обсудят выполнение Минских соглашений.

Москву сильно беспокоит вопрос изменения нормандского формата и минских соглашений. Именно это российская сторона обсуждать не намерена.

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Москва не хочет обсуждать изменение нормандского формата

Пока мы не зафиксируем четко и недвусмысленно, что нормандский формат будет заниматься ничем другим, кроме выполнения минских договоренностей, а не попыткой их переписывать или втягивать в этот формат другие страны, как этого хочет Киев, вряд ли нам имеет смысл собираться,

– заявил Лавров.

Глава российского МИДа убеждает, что и сам Кулеба, и другие министры якобы заявляют, что не будут выполнять договоренности. Более того, Лавров говорит, что украинский парламент принимает такие законы, которые запрещают переговорщикам придерживаться предыдущих договоренностей.

Лавров назвал политику украинского правительства "шизофренией"

Такое раздвоение сознания, ну шизофрения внешнеполитическая, по большому счету, наблюдается,

– добавил глава МИД государства-агрессора.

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Детали заочной перепалки по встрече в нормандском формате