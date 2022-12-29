И это Владимир Зеленский выполняет постоянно и успешно. О его международной деятельности подробнее рассказали в Офисе Президента.

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Внешняя политика Владимира Зеленского

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России вел активную внешнюю политику. Так, в Службе протокола сообщили, что по состоянию на 28 декабря он 352 раза говорил по телефону с руководителями других государств или международных организаций. А последний такой разговор состоялся как раз 28 декабря.

Первые телефонные разговоры были с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Тайипом Эрдоганом, Магдаленой Андерссон, Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном. Последний – с Джорджей Мэлони.

Также Президент Украины 186 раз общался или выступал онлайн. Впервые – 1 марта на сессии Европарламента, а в последний раз – 28 декабря с генеральным директором инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.

Кроме того, он 110 раз встречался с представителями государств, компаний, организаций или с частными лицами. В частности, первая подобная встреча состоялась 15 марта с премьер-министрами Матеушем Моравецким, Янезом Яншей и Петером Фиалой. А последняя – 28 декабря с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорне.

Также он 173 раза принял участие во внутренних мероприятиях и провел 44 заседания Ставки.

В статистику вошли только официальные звонки и мероприятия. Выходных не планируем, поэтому к Новому году она еще изменится,

– сообщил Сергей Никифоров.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена

Отметим, что последней такой громкой встречей Президента Украины была встреча с лидером США 21 декабря. Во время его визита в Штаты Джо Байден заверил, что поддержка Украины со стороны США в 2023 году не будет уменьшаться и пообещал дать Украине все, в чем она нуждается для победы.

В результате этого события в Белом доме подтвердили очередной пакет военной помощи Украине, которая будет направлена на защиту Украины от российских ракетных ударов. Общий размер помощи составит более 1,8 миллиарда долларов, а содержать она будет:

батарею ЗРК Patriot;

ЗРК NASAMS;

ЗРК HAWK;

ПЗРК Stinger;

боеприпасы, в частности, для артиллерии, танков и ракетных систем.

Более того, в США подчеркнули, что не просто передают Украине батарею Patriot, а еще и будут обучать украинских военных управлять ею в третьей стране. В Белом доме подчеркнули, что Patriot станет "критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины".

Также на гуманитарную и экономическую помощь Украине выделили 44,9 миллиарда долларов. Эта сумма, в частности, включает: