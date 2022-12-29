І це Володимир Зеленський виконує постійно та успішно. Про його міжнародну діяльність детальніше розповіли в Офісі Президента.

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Зовнішня політика Володимира Зеленського

За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення Росії вів активну зовнішню політику. Так, у Службі протоколу повідомили, що станом на 28 грудня він 352 рази говорив телефоном із керівниками інших держав чи міжнародних організацій. А остання така розмова відбулася саме 28 грудня.

Перші телефонні розмови були з Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таїпом Ердоганом, Магдаленою Андерссон, Шарлем Мішелем та Еммануелем Макроном. Остання – з Джорджею Мелоні.

Також Президент України 186 разів спілкувався або виступав онлайн. Вперше – 1 березня на сесії Європарламенту, а востаннє – 28 грудня з генеральним директором інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.

Окрім того, він 110 разів зустрічався з представниками держав, компаній, організацій чи з приватними особами. Зокрема, перша така зустріч відбулася 15 березня з прем’єр-міністрами Матеушем Моравецьким, Янезом Яншею та Петером Фіалою. А остання – 28 грудня з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

Також він 173 рази взяв участь у внутрішніх заходах та провів 44 засідання Ставки.

До статистики увійшли лише офіційні дзвінки та заходи. Вихідних не плануємо, тому до Нового року вона ще зміниться,

– повідомив Сергій Никифоров.

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена

Зазначимо, що останньою такою гучною зустріччю Президента України була зустріч з лідером США 21 грудня. Під час його візиту до Штатів Джо Байден запевнив, що підтримка України з боку США у 2023 році не буде зменшуватися та пообіцяв дати Україні все, чого вона потребує для перемоги.

Внаслідок цієї події у Білому домі підтвердили черговий пакет військової допомоги Україні, який буде спрямований на захист України від російських ракетних ударів. Загальний розмір допомоги становитиме понад 1,8 мільярда доларів, а міститиме вона:

батарею ЗРК Patriot;

ЗРК NASAMS;

ЗРК HAWK;

ПЗРК Stinger;

боєприпаси, зокрема для артилерії, танків та ракетних систем.

Ба більше, у США наголосили, що не просто передають Україні батарею Patriot, а ще й навчатимуть українських військових керувати нею у третій країні. У Білому домі підкреслили, що Patriot стане "критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України".

Також на гуманітарну та економічну допомогу Україні виділили 44,9 мільярда доларів. Ця сума, зокрема, включає: