Мэр Мелитополя сообщает об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без света часть Мелитопольского района.

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В связи с отсутствием электроэнергии в оккупированном Мелитополе нет воды. Однако есть и хорошая новость – в городе "замолкло" пропагандистское телевидение оккупантов.

Обратите внимание! После поражения на Херсонщине россияне перебрасывают своих солдат на другие временно оккупированные территории. Одну часть войск они потащат в Донецком направлении, а другая – останется в Запорожье.

В частности, в Днепрорудное приехало 17 машин с бурятами, а в Мелитополь – очередное пополнение "мобиков". Они начали скупать одежду, еду и алкоголь. Более того, российские военные заселяются в дома людей, выехавших с оккупированных территорий.