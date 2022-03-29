"Внезапно упал и разбился": ВСУ уничтожили новейший российский дрон "Орлан-10"

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику противника. Так, 28 марта ВСУ сбили новейший российский дрон "Орлан-10".

Об этом сообщили на странице 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Также обнародовали фото, на которых видны остатки беспилотного аппарата.

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Бойцы сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10", корректировавший огонь артиллерии. С его помощью враг обстреливал не только позиции наших военных, но и мирные деревни за линией фронта,

– говорится в сообщении.

"Этот конкретный "Орлан-10" свое отлетал – сумел долететь только до позиций 128 бригады, а дальше "внезапно упал и разбился", – отметили в Закарпатском легионе.



Вооруженные Силы Украины сбили БПЛА "Орлан-10" / Фото с телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ".

БПЛА "Орлан-10": коротко

Беспилотник оснащен видеокамерами с углом обзора 360 градусов и может подниматься на высоту до 5 километров, а в автономном режиме улетать от пульта управления до 600 километров. Его вес 14 кг, запуск производится из специальной катапульты.

С помощью этого дорогостоящего аппарата россияне не только корректируют артиллерийский огонь, но проводят радиоразведку и глушат мобильную связь. Он летает со скоростью до 15 километров и может находиться в воздухе до 18 часов.

Потери России в технике за сутки

В течение суток, 28 марта, ВСУ уничтожили 17 воздушных целей российских захватчиков, а именно: