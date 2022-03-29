Про це повідомили на сторінці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Також оприлюднили фото, на яких видно рештки безпілотного апарату.
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Бійці збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", який корегував вогонь артилерії. За його допомогою ворог обстрілював не тільки позиції наших військових, а й мирні села за лінією фронту,
– мовиться у повідомленні.
"Цей конкретний "Орлан-10" своє відлітав – зумів долетіти тільки до позицій 128 бригади, а далі "раптово впав і розбився", – зазначили у Закарпатському легіоні.
Збройні Сили України збили БПЛА "Орлан-10" / Фото з телеграм-каналу "Докази злочинів РФ".
БПЛА "Орлан-10": коротко
- Безпілотник оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і може підійматися на висоту до 5 кілометрів, а в автономному режимі відлітати від пульта управління аж до 600 кілометрів. Його вага 14 кг, запуск здійснюється зі спеціальної катапульти.
- За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. Він літає зі швидкістю до 15 кілометрів і може перебувати в повітрі до 18 годин.
Втрати Росії у техніці за добу
Протягом доби, 28 березня, ЗСУ знищили 17 повітряних цілей російських загарбників, а саме:
- літаків – 8 одиниць;
- вертольоти – 3 одиниці;
- безпілотні літальні апарати – 4 одиниці;
- крилаті ракети – 2 одиниці.