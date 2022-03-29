Про це повідомили на сторінці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Також оприлюднили фото, на яких видно рештки безпілотного апарату.

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Бійці збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", який корегував вогонь артилерії. За його допомогою ворог обстрілював не тільки позиції наших військових, а й мирні села за лінією фронту,

– мовиться у повідомленні.

"Цей конкретний "Орлан-10" своє відлітав – зумів долетіти тільки до позицій 128 бригади, а далі "раптово впав і розбився", – зазначили у Закарпатському легіоні.



Збройні Сили України збили БПЛА "Орлан-10" / Фото з телеграм-каналу "Докази злочинів РФ".

БПЛА "Орлан-10": коротко

Безпілотник оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і може підійматися на висоту до 5 кілометрів, а в автономному режимі відлітати від пульта управління аж до 600 кілометрів. Його вага 14 кг, запуск здійснюється зі спеціальної катапульти.

За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. Він літає зі швидкістю до 15 кілометрів і може перебувати в повітрі до 18 годин.

Втрати Росії у техніці за добу

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