Внимание: в Чернигове объявили воздушную тревогу

В Чернигове объявили воздушную тревогу – в городе слышны сирены. Все жители должны немедленно перейти в укрытие.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации 1 марта в 21:21.

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Чернигов! Все в укрытие! Сирена!

– пишут журналисты.

Подчеркиваем, жители Чернигова должны найти ближайшее хранилище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

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