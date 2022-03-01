Внимание: в Чернигове объявили воздушную тревогу
1 марта 2022 , 21:29Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
В Чернигове объявили воздушную тревогу – в городе слышны сирены. Все жители должны немедленно перейти в укрытие.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации 1 марта в 21:21.
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Чернигов! Все в укрытие! Сирена!
– пишут журналисты.
Подчеркиваем, жители Чернигова должны найти ближайшее хранилище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.
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