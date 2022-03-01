Внимание: в Херсоне воздушная тревога

Около 00:29 в Херсоне раздались сирены – в городе предупредили о воздушной тревоге. Мирным жителям нужно срочно перейти в укрытие.

Когда раздаются сирены – всем жителям города необходимо спрятаться в укрытие. В случае ракетных обстрелов это может спасти жизнь.

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Заметим, что по состоянию около 23:00 28 февраля Херсон оцепили оккупационные войска. Однако россияне не смогли захватить город – сейчас он полностью находится под контролем ВСУ.

В который раз призываем жителей не покидать укрытие или спрятаться, если кто-то до сих пор этого не сделал.

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