Внимание: в Киеве воздушная тревога

Около 16:20 1 марта в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Всем жителям города нужно немедленно перейти в укрытие гражданской защиты.

Когда раздался сигнал сирены, не нужно паниковать, ведь сирены это всегда заблаговременное предупреждение.

Будьте осторожны На Киевщине в результате бомбардировки дом разнесло вдребезги: женщина погибла, а ее муж пропал

Действуйте взвешенно и делайте все, чтобы дойти самому и довести близких к безопасному месту. Помогите старикам и людям с инвалидностью, если такие есть в вашем доме.