Внимание, провокация: в Херсоне оккупанты собирают информацию о перемещении военных

Оккупанты уже шестые сутки цинично пытаются уничтожить Украину. Один из опасных инструментов захватчика в этой войне – дезинформация.

В частности, в местных телеграм-каналах Херсона сейчас распространяются контакты так называемого "штаба". Они посылают неофициальные сообщения о сборе информации о расположении и перемещении военных, техники и так далее.

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Такие сообщения – провокация

Центр противодействия дезинформации просит не предоставлять никаким неофициальным каналам данных о перемещении военных, их технике и прочем. Единственным официальным каналом сбора данных является чатбот СБУ (@stop_russian_war_bot).

Центр призывает украинцев остановить инфотеррор рашистов вместе и не вестись на подлые провокации оккупанта.

Как выглядит официальный чат в телеграмме / Фото Центр противодействия дезинформации

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Полный текст сообщения Центра противодействия дезинформации:

Внимание, Херсон!



Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что в местных телеграм-каналах Херсона распространяются контакты от так называемого штаба с неофициальным сообщением о сборе информации о расположении и перемещении военных, техники и т.д.



Это провокация! Единственным каналом сбора данных является официальный чат-бот СБУ (https://t.me/stop_russian_war_bot) Остановим #инфотеррор вместе!