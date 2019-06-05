ВНО-2019 по истории Украины: правильные ответы

4 июня в рамках проведения Внешнего Независимого Оценивания абитуриенты сдали тест по истории Украины. Его проходили почти 223 тысячи участников. Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы к экзамену.

Тестовая работа по истории Украины охватывала 60 заданий разных форм и состояла из двух частей: "История Украины ХХ – начала ХХІ века" поместили в 30 задач и "История Украины от древнейших времен до конца ХІХ века" – 30 заданий соответственно.

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В процессе определения результатов внешнего независимого оценивания по шкале 100-200 баллов установят порог "сдал/не сдал" – минимальный тестовый балл, который за выполнение работы может получить участник с минимальным уровнем знаний.

Результаты внешнего независимого оценивания по истории Украины можно будет найти на странице участника ВНО до 25-го июня 2019 года. На официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования уже выложили правильные ответы к тестам по предмету, по которым можно себя проверить.

Правльные ответы ЗНО по истории Украины

В целом же, в пункты проведения ВНО не допустили 102 человека: у 61 участника ВНО не было одного из обязательных документов, еще 41 не пустили из-за опоздания.

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Проведение внешнего независимого оценивания в 957 пунктах тестирования обеспечивали 38 627 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 111 общественных наблюдателей и 23 представителя средств массовой информации.

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