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      ЗНО-2019 з історії України: правильні відповіді

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      ЗНО 2019 історія України - відповіді Зовнішнього Незалежного Оцінювання
      ЗНО-2019 з історії України: правильні відповіді на тест / 24 канал

      4 червня у рамках проведення Зовнішнього Незалежного Оцінювання абітурієнти склали тест із історії України. Його проходили майже 223 тисячі учасників. Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив правильні відповіді до іспиту.

      Тестова робота з історії України охоплювала 60 завдань різних форм і складалась з двох частин: "Історія України ХХ – початку ХХІ століття" помістили у 30 завдань та "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття" – 30 завдань відповідно.

      Читайте також: Все, що потрібно знати про ЗНО-2019

      У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів встановлять поріг "склав/не склав" – мінімальний тестовий бал, який за виконання роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань.

      Результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України можна буде знайти на сторінці учасника ЗНО до 25-го червня 2019 року. На офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти вже виклали правильні відповіді до тестів з предмету, за якими можна себе перевірити.

      Правильні відповіді ЗНО з історії України

      Загалом ж, в пункти проведення ЗНО не допустили 102 людини: у 61 учасника ЗНО не було одного з обов'язкових документів, ще 41 не пустили через запізнення.

      Читайте також: ЗНО з української мови: правильні відповіді

      Проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 957 пунктах тестування забезпечували 38 627 осіб. Дотримання процедури тестування контролювали 111 громадських спостерігачів та 23 представники засобів масової інформації.

      Читайте також: Випускний та останній дзвоник 2019: коли пройде в Україні

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      Теги: Новини України ЗНО
      Джерело: 24 канал
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