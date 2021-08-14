На внука: украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров

Трех украинцев подозревают в выманивании денег у польских пенсионеров. Сумма мошенничества достигла 90 тысяч злотых.

Украинцев задержали на территории Западнопоморского и Великопольского воеводств.

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Как выманивали деньги

Всего в схеме принимали участие трое граждан Украины. Самому молодому было 22 года, самому старшему – 31, третьему – 29. Они якобы выманили у двух жительниц города Замостье более 50 тысяч злотых.

Также им отдавали деньги пенсионерки из Томашей-Любельского, Янул-Подляского, Кошалина. В полиции рассказали, что средства выманивали методом "на внука".

За это украинцам грозит до 8 лет тюрьмы. Кроме того, один из задержанных будет отвечать за хранение наркотиков.

Украинцы обворовывали банкоматы в Польше

В Варшаве в июле задержали двух украинцев, которые якобы взламывали защитные системы банкоматов и похищали из них деньги. Местный житель заметил подозрительных парней с пачками наличных.

В машине мужчин нашли 16 170 злотых, 4 500 долларов, 400 чешских крон, 1 655 гривен и 100 рублей.