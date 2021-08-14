Українців затримали на території Західнопоморського і Великопольського воєводств.
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Як виманювали гроші
Загалом у схемі брали участь троє громадян України. Наймолодшому було 22 роки, найстаршому – 31, третьому – 29. Вони нібито виманили у двох жительок міста Замостя понад 50 тисяч злотих.
Також їм віддавали гроші пенсіонерки з Томашів-Любельського, Янув-Підляського, Кошаліну. У поліції розповіли, що кошти виманювали методом "на внука".
За це українцям загрожує до 8 років в'язниці. Крім того, один із затриманих відповідатиме за зберігання наркотиків.
Українці обкрадали банкомати у Польщі
У Варшаві в липні затримали двох українців, які начебто зламували захисні системи банкоматів та викрадали з них гроші. Місцевий житель помітив підозрілих молодиків з пачками готівки.
В машині чоловіків знайшли 16 170 злотих, 4 500 доларів, 400 чеських крон, 1 655 гривень та 100 рублів.