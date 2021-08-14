Українців затримали на території Західнопоморського і Великопольського воєводств.

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Як виманювали гроші

Загалом у схемі брали участь троє громадян України. Наймолодшому було 22 роки, найстаршому – 31, третьому – 29. Вони нібито виманили у двох жительок міста Замостя понад 50 тисяч злотих.

Також їм віддавали гроші пенсіонерки з Томашів-Любельського, Янув-Підляського, Кошаліну. У поліції розповіли, що кошти виманювали методом "на внука".

За це українцям загрожує до 8 років в'язниці. Крім того, один із затриманих відповідатиме за зберігання наркотиків.

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