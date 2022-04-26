Внутреннее отчаяние и готовность взять автоматы в руки, – Стефанчук вспомнил состояние власти 24 февраля
Источник:УП
Украинское высшее политическое руководство не верило, что в центре Европы в начале 21-го века может начаться полномасштабная война. Но когда Россия позволила себе это, они были готовы защищать страну.
Отчаяние из-за действий России
О первых эмоциях в ночь вторжения России в Украину рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Первое, что почувствовали политики, по его словам, это отчаяние.
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Первая эмоция, которую я увидел у всех, был не ужас. Это было какое-то внутреннее отчаяние. До последнего никто не верил. Мы были убеждены, что в центре Европы в начале 21-го столетия нельзя так решать какие-либо вопросы,
– отметил Стефанчук.
Руководство было готово взять в руки оружие
По словам Стефанчука, они все четко решили оставаться в Киеве, а при необходимости взять в руки автоматы и защищать страну.
4 февраля я сказал, что не каждому поколению украинцев дается большая честь положить свою жизнь за будущее своего государства,
– вспомнил Стефанчук.
Глава ВР добавил, что сейчас это уже совершенно по-другому воспринимается, но в тот день все было очень серьезно. Это была внутренняя философия.
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