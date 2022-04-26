Внутреннее отчаяние и готовность взять автоматы в руки, – Стефанчук вспомнил состояние власти 24 февраля

Украинское высшее политическое руководство не верило, что в центре Европы в начале 21-го века может начаться полномасштабная война. Но когда Россия позволила себе это, они были готовы защищать страну.

Отчаяние из-за действий России

О первых эмоциях в ночь вторжения России в Украину рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Первое, что почувствовали политики, по его словам, это отчаяние.

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Первая эмоция, которую я увидел у всех, был не ужас. Это было какое-то внутреннее отчаяние. До последнего никто не верил. Мы были убеждены, что в центре Европы в начале 21-го столетия нельзя так решать какие-либо вопросы,

– отметил Стефанчук.

Руководство было готово взять в руки оружие

По словам Стефанчука, они все четко решили оставаться в Киеве, а при необходимости взять в руки автоматы и защищать страну.

4 февраля я сказал, что не каждому поколению украинцев дается большая честь положить свою жизнь за будущее своего государства,

– вспомнил Стефанчук.

Глава ВР добавил, что сейчас это уже совершенно по-другому воспринимается, но в тот день все было очень серьезно. Это была внутренняя философия.

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