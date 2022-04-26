Розпач через дії Росії

Про перші емоції в ніч вторгнення Росії в Україну розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Перше, що відчули політики, за його словами, – це розпач.

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Перша емоція, яку я побачив у всіх, був не страх. Це був якийсь внутрішній розпач. До останнього ніхто не вірив. Ми були переконані, що в центрі Європи на початку 21-го сторіччя не можна так вирішувати будь-які питання,

– зазначив Стефанчук.

Керівництво було готове взяти до рук зброю

Тож, за словами Стефанчука, вони усі чітко вирішили залишатись в Києві, а за потреби взяти в руки автомати і боронити країну.

4-го лютого я сказав, що не кожному поколінню українців дається велика честь покласти своє життя за майбутнє своєї держави,

– пригадав Стефанчук.

Глова ВР додав, що зараз це вже абсолютно по-іншому сприймається, але в той день все було дуже серйозно. Це була внутрішня філософія.

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