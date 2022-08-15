Начались еще при "регионалах", – Лисянский объяснил причины распрей между луганскими и донецкими
Внутренние распри между боевиками на Востоке Украины сейчас во временно оккупированных непризнанных квазиреспубликах Донецкой и Луганской области начались еще задолго до захвата территорий.
Об этом в эфире 24 канала рассказал Павел Лисянский – правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности. Он раскрыл детали об отношениях в самопровозглашенных республиках и их вожаках.
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Когда начались конфликты
По его словам, "война" луганских и донецких элит была всегда.
Она началась еще во времена "Партии регионов". Тот же Александр Ефремов (после бегства Януковича оказался за решеткой за государственную измену и сепаратизм – 24 канал), который был главой фракции в Луганской области – на то время очень высокая должность. Хотя ее могли отдать кому-то из Донецка,
– рассказал правозащитник.
И вообще, на уровне криминальных, политических элит всегда были склоки между луганскими и донецкими. Для них никогда не было единой территории – Донбасса.
"Еще в советское время все партийные номенклатуры между собой конфликтовали", – добавил Лисянский.
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Какая сейчас ситуация в квазиреспубликах: Донецк поглотит Луганск
По состоянию на сегодняшний день фактически уже завершена синхронизация "единого законодательства". По факту, фейковое законодательство самопровозглашенной республики в Луганской области переписали под донецкое.
"Они уже давно хотели это объединить. Однако их кураторы – разные группы кремля. И распределение бюджета этому помешало", – отметил Лисянский.
Сейчас же, по его информации, они снова планируют попытаться это сделать. Однако это не будет справедливо. Фактически Луганск будет поглощен Донецком, подчеркнул специалист. Поэтому возникает много вопросов о единстве сепаратистских настроений в квазиобразованиях.