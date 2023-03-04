Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, наши компромиссы с Россией привели к тому, что сейчас лучшие из лучших отдают свою жизнь за свободную Украину

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Внутренние угрозы связаны с внешними

Данилов отметил, что когда Украина восстановила свою независимость в 1991 году, наше государство постоянно шло на компромиссы с Россией. Поэтому сейчас внутренние угрозы украинцам тесно связаны с внешними.

Секретарь СНБО обратил внимание, что последние два месяца максимально активизировались вбросы о том, что нужно учитывать интересы русскоязычных. По его мнению, нельзя повторять свои ошибки и в этом вопросе.

Тогда мы повторим ошибку 1991 года. Нам нужно было сразу поставить все украинское на первое место и прекратить эти вещи, которые приводят к тому, что сегодня лучшие из лучших должны отдавать свои жизни за нашу свободу,

– отметил чиновник.

Также Алексей Данилов вспомнил, что долгое время у власти были члены коммунистической партии, которые пропагандировали опасные тезисы. Он уверен, что все пророссийские партии нужно было запрещать еще в 90-х годах.

В частности, коммунисты уверяли, что нельзя лишать Крым автономии. Однако секретарь СНБО считает, что нужно было, чтобы это была Крымская область.

"Мы можем идти на любые компромиссы. Главное – не потерять принципы, которые являются фундаментальными. Если мы будем постоянно идти на уступки, они потом очень дорого стоят", – подчеркнул Данилов.

Данилов о внутренних угрозах для украинцев: смотрите видео

Россия способна постоянно воровать все украинское

В начале полномасштабного вторжения России в Украину от российской оппозиции раздавались громкие заявления о том, что нужно сделать Киев центром русской культуры.

Алексей Данилов отметил, что Россия имеет привычку постоянно что-то воровать у Украины: историю, названия, часть языка и так далее. Но он не представляет, чтобы украинская столица была центром "того всего образования".

Секретарь СНБО подчеркнул, что нам нужно сосредоточиться на победе Украины над страной-террористкой. Он добавил, что украинцы точно знают, какой должна быть наша победа.

Сейчас иногда раздаются призывы, что нужно оставить в покое АР Крым, идти на уступки относительно Донецкой и Луганской областей, где остановимся, там и остановимся. Для Украины это очень опасная вещь,

– сказал Данилов.

Данилов о деоккупации Донбасса и Крыма