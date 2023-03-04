Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. За його словами, наші компроміси з Росією призвели до того, що зараз кращі з кращих віддають своє життя за вільну Україну.

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Внутрішні загрози пов’язані із зовнішніми

Данілов зазначив, що коли Україна відновила свою незалежність у 1991 році, наша держава постійно йшла на компроміси із Росією. Тому зараз внутрішні загрози для українців тісно пов’язані із зовнішніми.

Секретар РНБО звернув увагу, що останні два місяці максимально активізувались вкиди про те, що потрібно враховувати інтереси російськомовних. На його думку, не можна повторювати своїх помилок і в цьому питанні.

Тоді ми повторимо помилку 1991 року. Нам треба було одразу поставити все українське на перше місце і припинити оці речі, які призводять до того, що сьогодні кращі з кращих повинні віддавати свої життя за нашу свободу,

– відзначив посадовець.

Також Олексій Данілов пригадав, що довгий час при владі були члени комуністичної партії, які пропагували небезпечні тези. Він переконаний, що усі проросійські партії потрібно було забороняти ще у 90-х роках.

Зокрема, комуністи запевняли, що не можна позбавляти Крим автономії. Однак секретар РНБО вважає, що потрібно було, щоб це була Кримська область.

"Ми можемо йти на будь-які компроміси. Головне – не втратити принципи, які є фундаментальними. Якщо ми будемо постійно йти на поступки, вони потім дуже дорого коштують", – наголосив Данілов.

Данілов про внутрішні загрози для українців: дивіться відео

Росія здатна постійно красти все українське

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від російської опозиції лунали гучні заяви про те, що потрібно зробити Київ центром російської культури.

Олексій Данілов зауважив, що Росія має звичну постійно щось красти в України: історію, назви, частину мови тощо. Але він не уявляє, щоб українська столиця була центром "того всього утворення".

Секретар РНБО підкреслив, що нам потрібно зосередитись на перемозі України над країною-терористкою. Він додав, що українці точно знають, якою повинна бути наша перемога.

Зараз інколи лунають заклики, що треба дати спокій АР Крим, йти на поступки щодо Донецької та Луганської областей, що де зупинимося, там і зупинимося. Для України це дуже небезпечна річ,

– сказав Данілов.

Данілов про деокупацію Донбасу і Криму