Водночас у Росії стверджують, що вони взагалі нікуди не збираються, окрім як додому.

К теме Путин может оставить войска вокруг Украины для устрашения, – Госдеп США

Там переконують, що війська південного та західного військових округів, що межують з Україною, почали повертатися до місць постійної дислокації після навчань вже у вівторок, 15 лютого. Принаймні про це офіційно заявила Росія.

"Вагнерівці" в ОРДЛО

Однак жодних підтвердження слів російських військових із незалежних джерел наразі немає. Зате наша розвідка повідомляє про те, що вони помітили інший рух на окупованих територіях.

Туди продовжують прибувати так звані інспектори з Росії, які перевіряють боєготовність підконтрольних їм бойовиків, а також займаються укомплектуванням особового складу.



Росія не забирає свої війська від кордонів / Фото Getty Images

А видання Reuters написало, що на кордоні України з Росією розташовані підрозділи бойовиків "Ваґнер", які нещодавно пройшли тренування на базі головного розвідувального управління в Краснодарському краї.

Крім того, "вагнерівців" звозять в ОРДЛО, де вони ж очолюють процеси з транспортування зброї та військової підготовки бойовиків на окупованих територіях.

І от кому вірити, навіть не знаю. Коли ж закінчиться ця ромашка: відводимо – не відводимо…

Але, якщо ворожими військовими на кордонах нас вже не здивуєш, то до таких внутрішніх "підстав" я скажу, що точно була не готова.

Повний випуск "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 07:26 хвилини)

Неочікуваний лист партії "ЄС"

У ЗМІ потрапив лист, у якому партія "Європейська Солідарність" Петра Порошенка нібито вимагає у своїх організацій на місцях блокувати на місцевому рівні будь-які ініціативи від "Слуги народу" щодо посилення військ територіальної оборони.

Очевидно, що мовиться про те розпорядження, яке керівникам регіональних організацій партії видала Олена Шуляк, голова президентської партії. Щоби Місцеві депутати перевірили, чи виділяє місцева влада теробороні приміщенні і в якому стані.

Актуально Партия Порошенко саботирует усиление территориальной обороны в регионах, – документ

Однак для "ЄС", як бачимо, важливіше захистити власні рейтинги, ніж власну країну. Так дріб'язково і так противно