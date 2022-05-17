Переговоры по обмену продолжаются

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время пресс-конференции в "Медиацентре Украина" 17 мая, сообщает 24 канал.

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Переговорный процесс по обмену украинских военных и их спасению продолжается.

Относительно Госдумы, это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается,
– отметила Маляр.

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Спикер госдумы России Володин назвал украинских военных, эвакуированных с мариупольского завода "Азовсталь", "военными преступниками" и заявил, что они не должны подлежать обмену.

Поэтому в Госдуме вроде бы готовят протокольное поручение о "запрете обмена нацистских преступников".

Коротко об эвакуации военных из "Азовстали"

  • 16 мая началась эвакуация украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе.
  • В тот же день Маляр сообщала, что из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске ("ДНР") эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.
  • Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.
  • Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку. В дальнейшем они должны быть возвращены на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.
  • В то же время, на "Азовстале" еще находятся украинские военные и раненые. Меры по их спасению продолжаются.
  • В Генштабе ВСУ отметили, что благодаря героической обороне защитников Мариуполя в течение 80 дней, враг не сумел перебросить на другие направления около 20 тысяч российских оккупантов.
  • Защитники полностью выполнили свой приказ. Речь идет об отдельном отряде специального назначения "Азов", 12 бригаде Национальной гвардии Украины, 36 отдельной бригаде морской пехоты, пограничниках, полицейских, добровольцах и территориальной обороне.
  • Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в городе продолжается режим тишины. Его ввели со вчерашнего дня, 16 мая, когда началась операция по эвакуации военных.

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