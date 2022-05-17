Перемовини щодо обміну тривають

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час пресконференції в "Медіацентрі Україна" 17 травня, повідомляє 24 канал.

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Переговорний процес щодо обміну українських військових та їхнього порятунку триває.

Щодо Держдуми, це політична заява, розрахована на внутрішню пропаганду і внутрішні політичні процеси в Російській Федерації. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку теж триває,

– зазначила Маляр.

Які вкиди поширює Росія

Спікер держдуми Росії Володін назвав українських військових, які були евакуйовані з маріупольського заводу "Азовсталь", "воєнними злочинцями" і заявив, що вони не мають підлягати обміну.

Тож, у Держдумі начебто готують протокольне доручення про "заборону обміну нацистських злочинців".

Коротко про евакуацію військових з "Азовсталі"

16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Того ж дня Маляр повідомляла, що з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську ("ДНР") евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки. В подальшому їх мають повернути на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Водночас на "Азовсталі" ще перебувають українські військові та поранені. Заходи задля їхнього порятунку тривають.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що завдяки героїчній обороні захисників Маріуполя впродовж 80 днів, ворог не зумів перекинути на інші напрямки близько 20 тисяч російських окупантів.

Захисники повністю виконали свій наказ. Мовиться про окремий загін спеціального призначення "Азов", 12 бригаду Національної гвардії України, 36 окрему бригаду морської піхоти, прикордонників, поліцейських, добровольців та територіальну оборону.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в місті триває режим тиші. Його запровадили з вчорашнього дня, 16 травня, відколи почалась операція з евакуації військових.

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