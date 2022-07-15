В частности, во Франции 14 июля праздновали День взятия Бастилии. Отмечая этот национальный праздник, Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага, сообщает 24 канал.
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Украинские песни на празднике во Франции
Национальный оркестр Франции во время празднования исполнил мелодию Мирослава Скорика.
А когда запускали фейерверк, прозвучала песня "Стефания". Именно с ней украинская группа Kalush Orchestra победила в конкурсе "Евровидение-2022".
Стоит отметить, что годовщина штурма крепости-тюрьмы Бастилии является символом единства нации и примирения всех французов внутри конституционной монархии. Этот вид правления государством предшествовал Первой республике во время французской революции.
Эйфелева башня была в цветах украинского флага на праздновании этого года в знак солидарности Франции с нашим государством.
Цвета украинского флага на Эйфелевой башне: смотрите видео
Празднование национального праздника Франции в сине-желтых тонах: смотрите видео
Как Франция поддерживает Украину
- Наше государство получило оружие от Франции, которое уже на передовой уничтожает врага. Речь идет о гаубице Caesar и не только. Но об их работе на фронте уже отчитывался Главнокомандующий Валерий Залужный.
- Военный эксперт Олег Жданов рассказывал , что эти французские гаубицы достаточно мощны. Их используют для поражения пехоты открытой и укрыто расположенной. Сегодня те снаряды, которые применяют гаубицы CAESAR, подрываются методом контакта, то есть либо контакта с землей, либо с целью, в которую они попали.
- Глава Сената Франции Жерар Ларше 9 июля выступил в Верховной Раде Украины. Политический лидер заверил поддержку парламентами стран Европы европейского пути Украины. А президент Франции Эммануэль Макрон посещал Украину в июне вместе с Олафом Шольцем, Марио Драги и президентом Румынии. Они показали свою поддержку Украине.
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