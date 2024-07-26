Евроаэропорт во Франции экстренно эвакуировали "из соображений безопасности"

Во Франции утром 26 июля экстренно эвакуировали Евроаэропорт. Некоторое время полеты были приостановлены.

Почти через два часа аэропорт возобновил свою работу. Произошел такой инцидент, к слову, в первый день Олимпийских игр, открытие которых пройдет уже вечером.

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Полеты начали постепенно восстанавливать

О временном прекращении работы аэропорт заявил в 10:54. Эвакуировали его "из соображений безопасности".

"Из соображений безопасности терминал пришлось эвакуировать, и он сейчас закрыт. Полеты временно приостановлены. Пассажиров просят связаться со своей авиакомпанией, чтобы получить информацию о своем рейсе", – писали в пресс-службе.

Работу аэропорт возобновил в 12:42. Полеты также начали постепенно осуществлять.

Добавим, что Олимпиада-2024 в Париже продлится по 11 августа. Это уже третьи летние Олимпийские игры в истории французской столицы.

В то же время французов и гостей предупреждают об угрозе терактов в этот период. Ранее министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин сообщал, что правоохранители провели проверку более миллиона человек, среди которых были спортсмены, тренеры, журналисты, волонтеры, охранники и даже местные, которые проживают вблизи мест проведения Игр.

В частности, 23 июля полиция арестовала гражданина России по подозрению в организации актов дестабилизации во время Олимпиады. Сейчас начато досудебное расследование в отношении этого инцидента. Самого мужчину разоблачили в одном из парижских домов. Там полицейские нашли доказательства против россиянина.