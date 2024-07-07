Подбрасывал машины, будто игрушечные: во Франции пронесся необычный торнадо

В Брюмати, что на северо-востоке Франции, наблюдали необычный кратковременный торнадо. Непогода бушевала всего 20 секунд, однако за это время успела поднять в небо несколько автомобилей.

Кратковременный торнадо зафиксировали в среду, 3 июля. Метеорологи накануне предупреждали о ветреной погоде, однако вероятность возникновения торнадо не предполагалась.

К теме Смотрите как внезапный торнадо подбрасывает в воздух машину, как будто это игрушка

Необычный торнадо наблюдали во Франции

Около 13:18 в Брюмати на севере Эльзаса наблюдали торнадо. Так, непогода бушевала всего 20 секунд, однако за это время смогла поднять 3 машины в воздух.

Как начиналось торнадо во Франции: смотрите видео

Так, торнадо отбросил транспортные средства около 15 метров на стоянке. Как пишут в СМИ, это были новые арендованные автомобили Toyota Aygo, стоимость каждого из которых достигает 15 тысяч евро.

Торнадо подбросил машины: смотрите видео

Свидетелем непогоды стал руководитель автомастерской. Он поделился своими впечатлениями и отметил, что это напоминало ему апокалипсис.

Торнадо длился всего 20 секунд, но был сверхмощным и опрокинул три машины. Автомобили буквально падали с неба. Торнадо переставлял с места на место,

– рассказал свидетель непогоды.

Так, в результате непогоды серьезно повреждены 2 машины – они не подлежат ремонту. Другие транспортные средства получили меньшие повреждения, поэтому их постепенно отремонтируют.

Торнадо во Франции: смотрите видео

Мэр города Брюмати также выезжал на место инцидента. Впоследствии он уточнил, что разрушительных последствий удалось избежать, поскольку торнадо бушевал только на стоянке и не пронесся по городу.

Стоит заметить, что о пострадавших в результате непогоды не сообщали. Сейчас метеорологическая служба Франции исследует, как образовался торнадо и можно ли было о нем сообщить заранее.