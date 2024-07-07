Подбрасывал машины, будто игрушечные: во Франции пронесся необычный торнадо
Источник:Franceinfo
В Брюмати, что на северо-востоке Франции, наблюдали необычный кратковременный торнадо. Непогода бушевала всего 20 секунд, однако за это время успела поднять в небо несколько автомобилей.
Кратковременный торнадо зафиксировали в среду, 3 июля. Метеорологи накануне предупреждали о ветреной погоде, однако вероятность возникновения торнадо не предполагалась.
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Необычный торнадо наблюдали во Франции
Около 13:18 в Брюмати на севере Эльзаса наблюдали торнадо. Так, непогода бушевала всего 20 секунд, однако за это время смогла поднять 3 машины в воздух.
Как начиналось торнадо во Франции: смотрите видео
Так, торнадо отбросил транспортные средства около 15 метров на стоянке. Как пишут в СМИ, это были новые арендованные автомобили Toyota Aygo, стоимость каждого из которых достигает 15 тысяч евро.
Торнадо подбросил машины: смотрите видео
Свидетелем непогоды стал руководитель автомастерской. Он поделился своими впечатлениями и отметил, что это напоминало ему апокалипсис.
Торнадо длился всего 20 секунд, но был сверхмощным и опрокинул три машины. Автомобили буквально падали с неба. Торнадо переставлял с места на место,
– рассказал свидетель непогоды.
Так, в результате непогоды серьезно повреждены 2 машины – они не подлежат ремонту. Другие транспортные средства получили меньшие повреждения, поэтому их постепенно отремонтируют.
Торнадо во Франции: смотрите видео
Мэр города Брюмати также выезжал на место инцидента. Впоследствии он уточнил, что разрушительных последствий удалось избежать, поскольку торнадо бушевал только на стоянке и не пронесся по городу.
Стоит заметить, что о пострадавших в результате непогоды не сообщали. Сейчас метеорологическая служба Франции исследует, как образовался торнадо и можно ли было о нем сообщить заранее.