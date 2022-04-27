Во Франции официально утвердили победу Макрона на выборах

Эммануэль Макрон во второй раз победил на выборах президента Франции. Официальный подсчет подтвердил победу во втором туре выборов.

Эммануэль Макрон официально объявлен президентом Франции по результатам выборов. Такое решение огласил президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус.

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Как прошли выборы

Как сообщил Фабиус, на 48 участках наблюдатели обнаружили нарушения, поэтому 20 594 голоса было отменено. Это примерно 0,06% общего количества.

В общей сложности на выборы зарегистрировалось 48 752 339 французов. На участки произвести волеизъявление пришли 35 096 478 граждан. 2 333 904 бюллетеня были пустыми.

За Макрона проголосовали 18 768 639 французов (58,55%), а Ле Пен получила 13 288 686 голосов (41,45%).

Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство поданных голосов, Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает господина Эммануэля Макрона избранным президентом Республики,

– заявил Фабиус.

Второй срок президентства Макрона начнется с полуночи 14 мая 2022 года.

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