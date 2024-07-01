Во Франции прошел первый тур парламентских выборов: официальные результаты

Прошел первый тур досрочных парламентских выборов во Франции. Уже известны окончательные результаты голосования.

Победу с более чем 29% голосов все же одержала ультраправая партия Мари Ле Пен "Национальное объединение", хотя экзитполы прогнозировали ей на несколько процентов более высокие результаты.

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Выборы во французский парламент: результаты первого тура

Леворадикальный "Народный фронт" занял второе место с почти 28%. В то же время центристский блок президента Эммануэля Макрона получил 20%, о чем отметили в Министерстве внутренних дел.

Итак, официальные результаты первого тура парламентских выборов во Франции следующие:

"Национальное объединение" – 29,25% (37 мест в парламенте);

"Народный фронт" – 27,99% (32 места);

Пропрезидентский блок – 20,04% (2 места);

"Республиканцы" – 6,57% (1 место);

Объединение крайне правых – 3,9% (1 место);

"Разные правые" – 3,66% (2 места).

Как понятно из приведенных данных, в первом туре было заполнено 76 из 577 мест французского парламента. Это политики, одержавшие победу в своих округах с более 50% голосов.

Явка избирателей составила около 66,7% – это около 32,9 миллиона граждан, принявших участие в голосовании. На предыдущих выборах в 2022 году явка составляла всего 47,5%.

Второй тур парламентских выборов во Франции запланирован на 7 июля 2024 года. Голосование определит окончательный состав представительного законодательного органа.

Он будет происходить в округах между кандидатом, занявшим первое место, и участниками выборов, набравшими не менее 12,5% от общего количества зарегистрированных избирателей.