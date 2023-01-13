Международные партнеры продолжают давать Украине оружие для противостояния российской агрессии. Стало известно, когда ВСУ получат от Франции бронемашину AMX-10.

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На колесные танки придется подождать

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна надеется как можно скорее передать Украине легкие боевые танки AMX 10-RC. Их наши военные могут получить в течение двух месяцев.

Напомним, что 12 января у него был телефонный разговор с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. В нем Лекорню подтвердил, что Франция продолжает свою общую поддержку Украины.

Чем особен AMX-10 RC

Начнем с того, что это должна быть первая бронетехника западного образца с начала полномасштабного вторжения, предоставляемая Украине. По имеющимся данным, Франция имеет на своем балансе 250 таких колесных танков. Но сейчас в стране идет процесс снятия их с вооружения. Возможно, это и стало причиной того, что они будут направлены в Украину.

Как отметили в Defence Express, такая машина весит 16,6 тонны. А классифицируется она как разведывательная. Впрочем, наличие пушки калибра 105 миллиметров позволяет считать ее также колесным танком.

Правда, не обошлось без ложки дегтя. Орудие F2, которым оснащена машина, не может использовать снаряды НАТО с тем же калибром. Поэтому Франция передаст нам не только бронетехнику, но и снаряды к ней. И следует понимать, что это не будет условный безлимит.

Бронированные машины для Украины важны. Но наше государство также нуждается в ракетах большей дальности Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, что такие снаряды помогут делать.

ВСУ нужны ракеты большей дальности

Прежде всего, Подоляк подчеркнул, что использование таких ракет будет абсолютно юридически мотивированным. Более того, Украина не собирается и не собиралась атаковать гражданское население. Нашими же целями остаются военные объекты врага.

Ракеты большей дальности позволяют уничтожать складскую инфраструктуру врага глубоко в тылу на временно оккупированных территориях. Как отмечает Подоляк, именно отсутствие снарядов является ключевым элементом войны. Чем быстрее удастся оборвать логистические цепочки, тем быстрее сможем прогнать врага.

По словам советника главы ОП, поставкам любого вооружения предшествует переговорный процесс. И он достаточно сложен.