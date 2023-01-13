Міжнародні партнери продовжують надавати Україні зброю для протистояння російській агресії. Стало відомо, коли ЗСУ отримають від Франції бронемашини AMX-10.

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На колісні танки доведеться почекати

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що країна має надію якомога швидше передати Україні легкі бойові танки AMX 10-RC. Їх наші військові можуть отримати упродовж двох місяців.

Нагадаємо, що 12 січня він мав телефонну розмову з українським міністром оборони Олексієм Резніковим. У ній Лекорню підтвердив, що Франція продовжує свою загальну підтримку України.

Чим особливі AMX-10 RC

Почнімо з того, що це має бути перша бронетехніка західного зразка від початку повномасштабного вторгнення, яку надають Україні. За наявними даними, Франція має на своєму балансі 250 таких колісних танків. Але наразі у країні відбувається процес зняття їх з озброєння. Можливо, це і стало причиною того, що їх спрямують до України.

Як зауважили в Defence Express, така машина важить 16,6 тонни. А класифікується вона як розвідувальна. Втім, наявність гармати калібру 105 міліметрів дозволяє її вважати також колісним танком.

Правда, не минулося без ложки дьогтю. Гармата F2, якою оснащена машина, не може використовувати снаряди НАТО з тим же калібром. Себто Франція передасть нам не лише бронетехніку, а й снаряди до неї. І слід розуміти, що це не буде умовний безліміт.

Броньовані машини для України важливі. Але наша держава також потребує ракет більшої дальності Радник глави ОП Михайло Подоляк пояснив, що такі снаряди допоможуть робити.

ЗСУ потрібні ракети більшої дальності

Передовсім Подоляк підкреслив, що використання таких ракет буде абсолютно юридично вмотивованим. Ба більше, Україна не збирається і не збиралася атакувати цивільне населення. Натомість нашими цілями залишаються військові об'єкти ворога.

Ракети більшої дальності дозволяють знищувати складську інфраструктуру ворога глибоко в тилу на тимчасово окупованих територіях. Як зазначає Подоляк, саме відсутність снарядів і є ключовим елементом війни. Чим швидше вдасться обірвати логістичні ланцюжки, тим швидше зможемо прогнати ворога.

За словами радника глави ОП, постачанню будь-якого озброєння передує переговорний процес. І він достатньо складний.