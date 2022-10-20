От "Да здравствует Путин" до "Путин х**ло": ресторатор в Париже выгнал украинок и попал в скандал

Руководитель одного из парижских ресторанов выгнал из заведения украинок, при этом повторяя "Да здравствует Путин". Украинцы отреагировали на его затею оперативно, так что извинения не заставили себя ждать.

Руководитель ресторана "Le Cosy Montparnasse" в Париже выгнал из заведения двух украинок со словами "Viva la Putin", что в переводе с французского означает: "Да здравствует Путин". Об этом пишет 24 канал.

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Подробности скандала

На видео видно, как у входа в заведение руководитель ресторана восхваляет Владимира Путина, выгоняя украинок на улицу. Повторяя "Да здравствует Путин", мужчина хлопает в ладоши и машет руками, словно отгоняет скот.

Одна из украинок сняла поведение мужчины и обнародовала видео в сети. И украинцы мгновенно обвалили рейтинг заведения:

В отзывах Google и в Facebook масса единиц. В комментариях украинцы и европейцы советуют не посещать заведение, ведь "ни сервиса, ни вкуса". Также можно увидеть, как подключились россияне. Очевидно, узнав о скандале, граждане страны-агрессора решили поддержать французского путиниста, начали ставить заведению 5 звезд и ободрять такое поведение.

На популярном ресурсе-каталоге Yelp этот ресторан "украсили" коллажи о руководителе Кремля, также украинцы разместили там фото с последствиями зверств российской армии в Буче.

Отзывы от украинцев и европейцев:

Отзывы от россиян:

На скандал уже отреагировал заместитель мэра города Жан-Люк Ромеро-Мишель. Он назвал такое поведение заведения "недопустимым" и "позорным" и сказал, что владельцы общественного питания должны будут объяснить произошедшее и понести ответственность.

Мужчина уже извиняется

Позже украинец решил посетить это заведение и поговорить с владельцем. Он показал ему нашумевшее видео, а ресторатор начал оправдываться. На видео он извинился перед украинским народом за свои слова и повторил за украинцем, что "Путин х**ло".

Видео до скандала и после: