Во Франции загорелся Руанский собор

Днем, 11 июля, на территории Руанского собора вспыхнул пожар. Один из самых высоких готических храмов мира охвачен огнем.

Известно, что здание было на реконструкции. На обнародованных кадрах видно, что вспыхнул шпиль собора.

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Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

По данным французских СМИ, причины возгорания пока неизвестны. В момент инцидента на шпиле проводились ремонтные работы. Местные власти заявили, что для ликвидации возгорания на место прибыли все экстренные службы.

Пожар в Руанском соборе: смотрите видео

К слову, готический собор в городе Руан отнесен к памятникам национального наследия Франции. Он был построен в XII-XVI веках. Чугунный шпиль, который по предварительной информации сейчас пылает, появился позже.

В Руанском соборе вспыхнул пожар: смотрите видео

На шпиле Руанского собора начался пожар. Происхождение на данном этапе неизвестно. Все общественные ресурсы мобилизованы,

– написал мэр города Николас Майер-Россиньол в соцсети X.

Пожарные департамента сообщили Agence France-Presse, что "привлекли 33 машины и 63 пожарных".

Во Франции загорелся собор: смотрите видео