Во Львове 20-летний юноша угрожал взорвать квартиру: что говорит полиция

Вечером, 31 июля, появилась информация о том, что на одной из улиц Львова 20-летний парень угрожал взорвать квартиру. Для этого он включил газ на кухне.

Полиция в комментарии 24 Каналу подтвердила этот инцидент. Сейчас с ним разговаривают правоохранители.

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Во Львове юноша открыл газ и угрожал взорвать квартиру

Сегодня, 31 июля, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина пригрозил взорвать квартиру, для этого он открыл газ на кухне. Пока с ним разговаривают правоохранители. На данный момент на месте работают соответствующие службы.

В полиции также отметили, что газ перекрыли, поэтому угрозу уже устранили.

По предварительной информации от депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, парень потребовал выкуп в размере 100 тысяч гривен, чтобы он не взрывал квартиру. Впрочем, пока официального подтверждения этой информации от полиции нет.

По его словам, на данный момент 20-летний парень грозится поджечь квартиру и выпрыгнуть с 5-го этажа, если правоохранители будут пытаться проникнуть в квартиру. Однако доподлинно неизвестно, правда ли это.

На месте работают экстренные службы: смотрите видео

По состоянию на 19:32, как говорит Зинкевич, уже почти час продолжаются переговоры с мужчиной, который угрожает прыгнуть с пятого этажа.Уже в 19.50 он сообщил, что история закончилась положительно. Мужчину сняли с подоконника. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции.