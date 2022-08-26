Первые детали рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Важно В районе ЗАЭС – пожары и задымление: спутниковые снимки

Он подчеркнул, что "прилетов" или взрывов на месте происшествия не было. Однако дым от пожара вздымался высоко в небо.

Научная вся в дыму. Пожар вспыхнул в 10:10,

– сказал он.

Где именно произошел пожар

В сети пишут о пожаре в районе ювелирного завода. Вероятно говорится о заводе "Термоприбор". В ГСЧС отметили, что возгорание произошло на втором этаже в помещении на площади 20 квадратных метров.

"Горят дымовые шашки, угрозы нет", – сказал один из спасателей.

24 канал обратился за комментарием к ГСЧС и ожидает больше деталей инцидента. Мы обязательно дополним этот материал со временем.

Пожар во Львове / Фото Varta 1

На Крещатике в Киеве вечером 25 августа вспыхнул пожар. На место инцидента выехали спасатели. Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что пожар вспыхнул в мусорном контейнере. Огонь удалось оперативно локализовать.

Информации о пострадавших нет. Центральную улицу столицы затянуло дымом. В то же время, местных жителей это не испугало. Они продолжили осматривать выставку сожженной российской техники.

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