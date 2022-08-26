Перші деталі розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
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Він наголосив, що "прильотів" чи вибухів на місці події не було. Однак дим від пожежі здіймався високо в небо.
Наукова вся в диму. Пожежа спалахнула о 10:10,
– сказав він.
Де саме сталася пожежа
У мережі пишуть про пожежу у районі ювелірного заводу. Ймовірно мовиться про завод "Термоприлад". У ДСНС зазначили, що займання сталося на другому поверсі в приміщенні на площі 20 квадратних метрів.
"Горять димові шашки, загрози немає", – сказав один з рятувальників.
Пожежа у Львові / Фото Varta 1
Додамо, що на Хрещатику у Києві увечері 25 серпня спалахнула пожежа. На місце інциденту виїхали рятувальники. Пресслужба ДСНС України повідомила, що пожежа спалахнула у контейнері для сміття. Вогонь вдалося оперативно локалізувати.
Інформації про постраждалих немає. Центральну вулицю столиці затягло димом. Водночас місцевих жителів це не злякало. Вони продовжили оглядати виставку спаленої російської техніки.
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