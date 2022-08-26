Перші деталі розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Важливо У районі ЗАЕС – пожежі та задимлення: супутникові знімки

Він наголосив, що "прильотів" чи вибухів на місці події не було. Однак дим від пожежі здіймався високо в небо.

Наукова вся в диму. Пожежа спалахнула о 10:10,

– сказав він.

Де саме сталася пожежа

У мережі пишуть про пожежу у районі ювелірного заводу. Ймовірно мовиться про завод "Термоприлад". У ДСНС зазначили, що займання сталося на другому поверсі в приміщенні на площі 20 квадратних метрів.

"Горять димові шашки, загрози немає", – сказав один з рятувальників.

24 канал звернувся за коментарем до ДСНС та очікує більше деталей інциденту. Ми обов'язково доповнимо цей матеріал згодом.

Пожежа у Львові / Фото Varta 1

Додамо, що на Хрещатику у Києві увечері 25 серпня спалахнула пожежа. На місце інциденту виїхали рятувальники. Пресслужба ДСНС України повідомила, що пожежа спалахнула у контейнері для сміття. Вогонь вдалося оперативно локалізувати.

Інформації про постраждалих немає. Центральну вулицю столиці затягло димом. Водночас місцевих жителів це не злякало. Вони продовжили оглядати виставку спаленої російської техніки.

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