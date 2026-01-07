Энергетический коллапс во Львове: что происходит с транспортом в городе после изменений со светом
- Во Львове коммунальный электротранспорт перевели на общие графики отключений, что повлекло транспортный коллапс и рост цен на такси.
- Движение троллейбусов и трамваев ограничено, но автобусы работают стабильно, а техника чистит дороги.
Во Львове весь коммунальный электротранспорт перевели на общие графики отключений электроэнергии. На фоне этого в городе произошел транспортный коллапс: цены на такси существенно выросли, а на некоторых автобусных маршрутах увеличился поток пассажиров.
Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Какая сейчас ситуация во Львове?
Около 6 часов утра во Львове обесточили тяговые подстанции, которые питают электротранспорт.
Из-за этого полностью приостановили движение троллейбусов № 23, 24, 27, 30, 31, 32. Также на маршруты вышло меньше троллейбусов № 22 и № 33. Ограничено и движение трамваев № 1, 4, 6, 8 и 9, в частности в районе железнодорожного вокзала.
На фоне этих изменений в городе существенно выросли цены на такси. По словам корреспондентов, пока спрос превышает предложение: даже по завышенным ценам такси вызвать не всегда удается.
Цены на такси во Львове 7 января / Скриншоты корреспондентов 24 Канала
Изменения относительно электротранспорта не повлияли на движение автобусов во Львове: по словам очевидцев, они ходят стабильно и в основном не слишком переполнены.
К тому же по улицам активно ездит техника, которая чистит дороги и тротуары.
Во Львове произошел энергетический коллапс: смотрите видео
Что вообще произошло в городе?
Кроме коммунального электротранспорта, без света во Львове осталась часть больниц. С 7 января город вынужден работать по новому графику из-за решения Правительства об изменении подхода к определению критичности предприятий.
Мэр Львова Андрей Садовый уже обратился к членам Кабмина для решения проблемы. В то же время город экстренно планирует альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.
Для сохранения транспортного сообщения часть троллейбусных маршрутов уже продублировали автобусами: троллейбус № 27 – автобусы № 52 и 84, троллейбус № 23 – автобусы № 21 и 11, троллейбус № 24 – автобусы № 46 и 37, троллейбус № 30 – автобус № 30, а троллейбус № 32 – автобусы № 20 и 32.