Энергетический коллапс во Львове: что происходит с транспортом в городе после изменений со светом

Во Львове весь коммунальный электротранспорт перевели на общие графики отключений электроэнергии. На фоне этого в городе произошел транспортный коллапс: цены на такси существенно выросли, а на некоторых автобусных маршрутах увеличился поток пассажиров.

Какая сейчас ситуация во Львове?

Около 6 часов утра во Львове обесточили тяговые подстанции, которые питают электротранспорт.

Из-за этого полностью приостановили движение троллейбусов № 23, 24, 27, 30, 31, 32. Также на маршруты вышло меньше троллейбусов № 22 и № 33. Ограничено и движение трамваев № 1, 4, 6, 8 и 9, в частности в районе железнодорожного вокзала.

На фоне этих изменений в городе существенно выросли цены на такси. По словам корреспондентов, пока спрос превышает предложение: даже по завышенным ценам такси вызвать не всегда удается.

Изменения относительно электротранспорта не повлияли на движение автобусов во Львове: по словам очевидцев, они ходят стабильно и в основном не слишком переполнены.

К тому же по улицам активно ездит техника, которая чистит дороги и тротуары.

Что вообще произошло в городе?