Следует отметить, что во Львове также идет обучение по доступности и безбарьерности "Услуги без барьеров". Его начали для того, чтобы 300 работников, предоставляющих услуги в городе, узнали, как достичь инклюзии.

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Львов станет доступнее

Садовый подчеркнул, что именно сейчас пора делать Львов доступным городом. И начнется все с площади Рынок. Уже завтра, 18 октября, там начнут снимать брусчатку. Ее отшлифуют, выровняют и вернут на место.

Это делается для того, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя свободно и безопасно на улицах Львова. Речь идет о тропах, а не всей площади. Обновление будет продолжаться до конца года. Это первый этап,

– заявил мэр.

Для этого не будут использовать бюджетные средства. Все целево профинансируют грантодатели и благотворители, которых потом объявят, ведь за доброе дело нужно благодарить.

"Все дальнейшие обновления будут выполняться исключительно за небюджетные средства. Это условие, которое мы не имеем права нарушать. Почему начинаем именно с Рынка? Потому что эта площадь является самой популярной и проходной", – пояснил городской голова.

По его словам, если у кого есть сомнения, что это нужно делать, то им нужно попытаться проехать по улицам с детской коляской или колесным креслом.

"Все станет понятным. Вижу негативные отзывы в соцсетях. Извините, мы не будем просить, чтобы все пользователи фейсбука позволили делать Львов доступным людям с инвалидностью. Не в этот раз", – подчеркнул Садовый.

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Обновление площади будет продолжаться до конца 2023 года

По информации ЛГС, работы начнут с фасадной стороны Ратуши. Затем коммунальщики приступят к другим сторонам. Обустраивать пространство для беспрепятственного перемещения маломобильных групп на площади Рынок планируют начать уже в этом месяце.

Я неоднократно был свидетелем, когда люди на колесных креслах передвигались по площади Рынок по нашей брусчатке, а мне просто было стыдно, потому что это было мучение. Так же человек, который идет на костылях и станет в неровность – это вызывает безумные проблемы. Я хочу, чтобы нынешним решением исполнительного комитета мы дали старт этой работе,

– отметил Садовый.

По его словам, у города есть как украинские, так и международные благотворители, которые готовы помочь.

"Также, считаю, важно обратиться к международным организациям, занимающимся вопросами инклюзивности, и найти тех, кто готов нас поддержать", – отметил мэр.

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев рассказал, что сейчас на площади Рынок частично есть инклюзивное покрытие, которое обустроили еще в 2015 году. Однако оно не идет сплошной полосой, а прерывается на перекрестках и трамвайном пути, что совсем не удобно для маломобильных людей – как для родителей с детьми в колясках, так и для людей, которые передвигаются на колесном кресле.

"По примеру европейских городов в центральной части Львова на площади Рынок планируем обустроить безбарьерные дорожки. Они будут расположены без разрывов по всей площади, включая переходы через трамвайные пути и безбарьерный вход в Ратушу. К имеющемуся покрытию мы добавим систему переходов, которая обеспечит единую сеть доступных полос на площади Рынок", – заметил Коломейцев.

Дорожки будут в ширину 1,5 – 1,8 метра, а их общая площадь составит 1,7 тысячи квадратных метров. Вмешательства в инфраструктуру будут минимальными – только часть мозаики в пределах этих полос заменят гладкой гранитной плиткой.

В свою очередь, черная историческая базальтовая мозаика останется – ее перемостит в контексте направляющих полос. Стоимость первого этапа работ – 3,7 миллиона гривен, а всего проекта – 6,5 миллиона гривен. Все оплатят благотворители.

Любопытно! Мостить улицы и площади во Львове начали в 19 веке. Сначала на дорогах была грубо колотая брусчатка, которую со временем отшлифовали колесами повозок. В свою очередь, мозаика появилась позже. Покрытия на площади Рынок уже многократно перестилали.